Days Gone e MediEvil tra i giochi di ottobre del PlayStation Now

Nel corso della giornata odierna, Sony Interactive Entertainment ha annunciato delle splendide notizie per tutti coloro che sono iscritti al PlayStation Now, servizio proposto dalla stessa azienda nipponica all’interno del quale viene proposto un catalogo di giochi da poter scaricare senza alcun costo aggiuntivo, in stile Xbox Game Pass. Ebbene, a partire da quest’oggi, i giocatori potranno accedere a ottobre titoli del calibro di Days Gone e MediEvil.

Certamente questi prodotti citati saranno sicuramente una opportunità da cogliere al volo per coloro che non sono tutt’ora riusciti a testarli con mano. Ecco la lista al completo dei titoli offerti all’interno del PlayStation Now: