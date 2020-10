NBA 2k21: mostrato il gameplay per next-gen

A settemebre NBA 2k21 è uscito su current gen (qui la nostra reecnsione). Sicuramente però i fan della pallacanestro americana attendono di vedere come si comporta il titolo di Visual Concept sulle prossime console in arrivo a novembre. Ecco allora che poco fa è stato rilasciato un gameplay trailer di circa due minuti che mostra Mavericks contro Warriors, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Fa sicuramente effetto vedere Luka Doncic entrare all’American Airlines Center, salutare Mark Cuban e poi in campo con il suo devastante step back. Anche se è un trailer con un montaggio, mostra comunque grandi cambiamenti. Il filmato è stato catturato su PlayStation 5, dove uscirà al lancio il 19 novembre, così come al lancio sarà disponibile su Xbox Series X, il 10 novembre.

Come scritto sul comunicato 2k:

“Mai prima d’ora siamo stati in grado di fornire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco”, ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. “NBA 2K21 è un titolo straordinario che meglio offre le promesse della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento velocissimi e nuove incredibili funzionalità e giocabilità possibili solo su hardware di nuova generazione.”

La versione next-gen di NBA 2K21 vuole far fare un bel balzo in avanti alla serie. Molto è stato ampliato e migliorato, tra cui: