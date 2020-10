F1 Esport: le qualificazioni per 2021 sono aperte

Nel mondo di F1 Esports, è tempo che inizino le qualificazioni per gli Esport di F1 per il prossimo anno. Le qualificazioni della F1 Esports Series del 2021 sono aperte a chiunque voglia mettere alla prova le proprie abilità in uno dei propri scenari di qualificazione.

Nel frattempo, il 14 ottobre segna il primo round della 2020 F1 Esports Series. Ogni poche settimane, un evento di tre giorni e 12 gare in totale, deciderà il miglior pilota di F1 Esports al mondo. Analizzeremo e prevederemo l’intera stagione 2020 in un articolo separato.

LeClerc ha vinto il GP d’Italia lo scorso anno. Cambiare la storia anche se è solo virtualmente, è la strada da percorrere per massimizzare i tuoi punti e, naturalmente, prenotare il tuo biglietto per entrare nella competizione.

Senza dubbio, anche questa stagione in arrivo avrà molti momenti emozionanti per i fan nei prossimi mesi! Potrai guardare gli eventi sui canali di streaming ufficiali di F1.