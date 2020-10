Hyrule Warriors L’Era della Calamità si mostra in nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, Nintendo insieme a Koei Tecmo hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per Hyrule Warriors L’Era della Calamità , titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 20 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. La clip video in questione i diversi personaggi della serie The Legend of Zelda.

Ecco una descrizione del video scovata sul sito di Nintendo:

Vedi Hyrule 100 anni prima di The Legend of Zelda Breath of the Wild e vivi gli eventi della Grande Calamità. Unisciti alla lotta che ha messo in ginocchio Hyrule. Scoprite di più su Zelda, i quattro Campioni, il Re di Hyrule e altro ancora attraverso cutscenes drammatiche mentre cercano di salvare il regno. Hyrule Warriors l’Era della Calamità è l’unico modo per vedere in prima persona cosa è successo 100 anni fa. Dai barbari Bokoblin ai torreggianti Lynel, le truppe di Ganon sono emerse in massa. Eroi giocabili come Link, Zelda e altri ancora devono usare le loro distinte abilità per incidere attraverso centinaia di nemici per salvare Hyrule dall’incombente Calamity.