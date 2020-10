Pumpkin Jack: rivelata la data d’uscita

Il platform-action Pumpkin Jack ha una data d’uscita. Il publisher Headup Games e lo sviluppatore Nicolas Meyssonnier hanno annunciato che il gioco sarà disponibile su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store), Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 ottobre. La data d’uscita per PlayStation 4 non è ancora stata ufficializzata.

Insieme alla data è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Pumpkin Jack sulla pagina Steam, in cui è disponibile la versione demo: