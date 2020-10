VALORANT: cambiamenti nelle partite classificate

Dall’inizio dell’Atto 2, il sistema classificato di VALORANT è stato completamente rinnovato, poiché Riot Games ha iniziato a perfezionare il suo gioco per incoraggiare il grind verso la scena degli Esport. Tuttavia, il nuovo sistema ha diviso la base dei giocatori a metà, con molti all’estremità superiore dello spettro rimasti in attesa di un’ora solo per essere inseriti in un gioco con hacker che sono passati sotto il radar.

In cima all’albero, i giocatori sono stati spesso lasciati in coda per periodi folli, in cui i giocatori di basso livello avrebbero potuto schiacciarsi in due partite. Con oltre un’ora di attesa, i giocatori potevano fare jogging, cucinare un pasto di tre portate o volare da Londra ad Amsterdam. Anche quando alla fine vengono inseriti in una lobby, raramente i giocatori avranno una forte connessione. Recentemente, giocatori come Tyler ” Ninja ” Blevins hanno etichettato VALORANT come “ingiocabile” .

Questo è destinato a cambiare in futuro, con Riot Games che revisionerà nuovamente il sistema classificato.

Entrando nel terzo atto, gli sviluppatori di VALORANT hanno confermato i cambiamenti che aiuteranno in modo significativo coloro che si trovano nei ranghi più alti e consentiranno anche ai giocatori nei ranghi inferiori di essere in grado di progredire.

Un cambiamento importante è che la possibile variazione di grado in una partita è stata modificata da sei a tre. Ciò significa che i giocatori, ad esempio, Gold Three possono ora essere piazzati solo contro giocatori fino a Platinum Three. Prima, erano in grado di scontrarsi con giocatori Diamond Three sul punto di diventare immortali. Questo per incoraggiare giochi più equi con abilità simili.

Un altro cambiamento importante è la possibilità di cambiare il server. Se stai facendo la coda su un server senza altri giocatori, puoi sacrificare una piccola connessione per giocare con altri in una regione diversa, riducendo i tempi di attesa per le partite.

Oltre a questi cambiamenti, gli sviluppatori hanno anche confermato che sarà implementata una classifica regionale e mondiale, che mostra chi sono i migliori giocatori del gioco in termini di MMR.

Il terzo atto dovrebbe essere lanciato la prossima settimana, quindi potresti voler premere il pulsante di macinatura e impilare il tuo triangolo classificato prima che diventi un emblema.