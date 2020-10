Hyper Scape: trailer di lancio per la stagione 2

Come vi avevamo fatto sapere, da oggi sei ottobre è disponibile, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la stagione 2 di Hyper Scape, battle royale di Ubisoft. Per celebrare l’evento, la software house francese ha pubblicato un paio di filmati relativi alla nuova season. In primis, il trailer di lancio animato, che gira intorno al misterioso blackout. Poi, il filmato che mostra gli oggetti ottenibili con il battle pass.

In questa stagione 2 arriverà una nuova arma, l’Atrax, in grado di sparare proiettili che esplodono dopo un certo periodo di tempo, un nuovo hack, la Piattaforma, che consentirà di impiegare una piattaforma orizzontale in grado di facilitare il movimento, nuove modalità di gioco, tra cui Crown Rush Duo e Floor is Lava e un Pass Battaglia da 100 livelli che include oggetti a tema Assassin’s Creed. Il pass battaglia premium sblocca immediatamente l’abito Mondragon Combattente, mentre il pass battaglia hyper, con i suoi 25 livelli, dà accesso immediato all’abito Ace Tsubame e Basilisk Reietto.