Robert Downey Jr. vorrebbe la serie su Sherlock Holmes

Mentre parlavano durante un panel al Fast Company’s Innovation Festival, Robert Downey Jr. e la produttrice Susan Downey hanno presentato alcune idee che hanno in serbo per la serie Sherlock Holmes a lungo rimandata. Evidentemente, entrambi sono desiderosi di espandere il franchise di due film in qualcosa di più a partire dal terzo film, che è attualmente previsto per l’uscita nelle sale il 22 dicembre 2021, circa 10 anni dopo che il sequel, Sherlock Holmes Gioco di Ombre, è arrivato sul grande schermo. Robert Downey Jr. ha dichiarato:

“A questo punto, sentiamo davvero che non c’è un un universo del mistero inserito da nessuna parte, e Sir. Arthur Conan Doyle è la voce definitiva in quell’ambito, credo, fino ad oggi. Quindi per me, perché fare un terzo film se non si è in grado di tirare fuori alcune vere gemme tra i personaggi secondari con altri tempi ed elementi?”

Susan Downey ha aggiunto:

“Pensiamo che ci sia un’opportunità per svilupparlo di più: Lo spin-off di personaggi del un terzo film, capire cosa sta succedendo nel panorama televisivo, per vedere cosa Warner Media sta iniziando a costruire, cose con HBO e HBO Max .”

Una serie su Sherlock Holmes potrebbe sicuramente essere interessante in quanto il protagonista è circondato da una serie di personaggi secondari e cattivi intriganti. Ovviamente, dovremo aspettare e vedere se il terzo film sarà mai completato prima di pensare troppo avanti.

Sherlock Holmes Gioco di Ombre è uscito il 16 dicembre 2011 e alla fine ha guadagnato $545 milioni in tutto il mondo. Un terzo film è in fase di sviluppo da tempo, ma ora sembra che la Warner Bros. abbia incaricato Dexter Fletcher di dirigere il film con Robert Downey Jr. e Jude Law pronti a riprendere i loro ruoli rispettivamente di Sherlock Holmes e Dr. John Watson.