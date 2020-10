Super Mario Bros.35: disponibili per il preorder alcuni oggetti esclusivi

Quest’anno cade il 35° anniversario del lancio di Super Mario Bros. in Giappone. Per commemorare l’occasione, una serie di articoli a tema 35° Anniversario di Super Mario Bros. sono ora disponibili per il preordine esclusivamente su My Nintendo Store. La collezione di abbigliamento comprende una gamma di T-shirt sia a manica corta che a manica lunga, oltre a varie felpe con cappuccio, tutte caratterizzate da divertenti stampe dedicate a Mario e amici.

Tutti gli articoli sono disponibili sia in taglie per bambini, a partire da 3-4 anni, sia in taglie per adulti, fino alla 2XL, così che tutta la famiglia possa vestirsi per l’occasione.Gli accessori a tema anniversario includono tazze, thermos e borse, ognuna con un design differente. Inoltre, sono aperti i preordini anche per i peluche della Nintendo Tokyo Exclusive Collection, in precedenza disponibili solo nel negozio Nintendo di Tokyo, in Giappone.

Tra i 20 e i 22 centimetri di altezza, i peluche di Mario Gatto, Mario Pinguino, Mario Elica, Mario Tanuki e anche Super Mario Scarpa saranno apprezzati sia dagli appassionati della serie di lunga data che dai più giovani.