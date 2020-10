Unicorns of Love fonderà la “casa di gioco più grande d’Europa”

L’organizzazione di sport Unicorns of Love si sta trasferendo dalla sua casa da gioco a Berlino, in Germania, a una nuova struttura ad Amburgo, la città in cui è stata originariamente fondata l’organizzazione. Insieme al suo investitore Tomislav Karajica, l’organizzazione trasformerà l’ex Telekom Conference Hotel in “la più grande casa da gioco e hotel di Esport d’Europa”. La nuova struttura dovrebbe aprire entro la fine del 2021.

L’edificio fungerà da quartier generale operativo di Unicorns of Love, nonché da pratica e struttura abitativa per le sue squadre. Inoltre, fungerà da spazio comunitario per eventi e opportunità di coinvolgimento, oltre a ospitare campi di addestramento per i team. Secondo un comunicato, l’obiettivo è creare uno spazio che sia “reciprocamente vantaggioso per i team di Esport professionisti e i giocatori occasionali.

Nonostante la mancanza di competizioni geolocalizzate al di là dell’Overwatch League , molte organizzazioni di Esport hanno lavorato per connettersi a città specifiche negli ultimi anni, in parte attraverso strutture con uno spazio per il coinvolgimento della comunità. Unicorns of Love ora segue questa tendenza, ma con il sostegno di un investitore che ha implementato pratiche simili con il club di basket della Bundesliga di Hamburg Towers, supervisionando il funzionamento della sua arena e creando un edificio sportivo di quartiere.

Unicorns of Love è attualmente in competizione al campionato mondiale di League of Legends che rappresenta il campionato regionale della CSI.