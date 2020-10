Xbox Series X: apparse collection di grossi titoli Bethesda

È passato, forse, abbastanza tempo dalla notizia dell’acquisizione di Bethesda e ZeniMax da parte di Microsoft per permettere a tutti i fan di metabolizzare l’accaduto. Ovviamente però, l’escalation di notizie non deve necessariamente fermarsi e, dopo l’arrivo (scontato visto quanto scritto sopra) di DOOM Eternal sull’Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Series X si fa carico di un’altra possibile ottima notizia.

Passiamo quindi al dunque. Tramite il sito di classificazione ESRB sono state avvistate un paio di interessantissime collection relative a Wolfenstein e Arkane Studios per la nuova ammiraglia di Microsoft. Un bundle col nome di The Wolfenstein Alt History Collection sembra contenere tutti i quattro titoli del franchise che MachineGames ha rilasciato durante questa generazione. La seconda collection invece è riferita a titoli di più saghe ed è chiamata Dishonored & Prey The Arkane Collection, la quale ovviamente contiene tutti i tre Dishonored assieme alla release del 2017 del reboot di Prey.

Ciò che al momento può esser confermato è che, tali bundle, esistono per davvero. Nel momento in cui qualcosa appare sul sito di classificazione (ESRB in questo caso), quel qualcosa è assolutamente certo che esista, altrimenti perchè classificare qualcosa che non esiste? Piuttosto, c’è da chiedersi se le collection in questione possano entrare a far parte della line-up di lancio di Xbox Series X e S. Ovviamente, GamesVillage vi terrà informati riguardo la situazione, certamente a dir poco interessante. Tornate a farci visita per saperne di più!