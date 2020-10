Baldur’s Gate 3: la versione Early Access arriva anche su Mac

Con l’annuncio arrivato l’anno scorso, Baldur’s Gate 3 ha concentrato tutta l’attenzione dei fan dei RPG sul lavoro di Larian Studios. Essendo i creatori di Divinity Original Sin, Larian si è sicuramente fatta un nome degno di nota con i suoi RPG immersivi e densi e, finalmente, i giocatori potranno avere un assaggio di tutto ciò con l’arrivo dell’Early Access, anche su Mac.

Ebbene sì, Larian Studios ha da poco dichiarato che anche i fan possessori di un Mac potranno provare da oggi stesso, assieme ai giocatori PC, il titolo in Early Access. In più, come potete vedere in calce, lo studio ha condiviso nuove immagini tratte dalla build disponibile ora.

Tali immagini rendono più chiara l’idea di cosa aspettarsi una volta acquistata questa prima versione del gioco. Nuovi dialoghi con tanto di sistema rinnovato. Con le radici nel fantastico (in tutti i sensi) mondo di Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate 3 sembra essere un ottimo successore, degno dei suoi predecessori. Vi ricordiamo che il titolo è ora disponibile su PC e Mac tramite Steam, su GOG e su Google Stadia.

We've got a big surprise for Mac fans. Baldur's Gate 3 will also launch on Mac, tomorrow 10am PT! Now, Mac fans will very much be part of the Early Access journey. pic.twitter.com/66N4jyIDMp

— Baldur’s Gate 3 – Early Access OUT NOW (@baldursgate3) October 5, 2020