Watch Dogs Legion: nuovo trailer della storia disponibile

Nelle ultime ore, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer per la sua ultima fatica nel mondo di Watch Dogs, Watch Dogs Legion. Il trailer in questione è quasi del tutto incentrato sulla storia. Nell’opera targata Ubisoft, un’entità sconosciuta chiamata Zero-Day ha incastrato la DedSec.

Nel gioco, dovrai combattere per liberare Londra costruendo una resistenza. Ecco che la resistenza diventa infatti la protagonista del trailer che potete trovare in calce alla notizia. Non è tutto però. Oltre ai dettagli legati alla storia dell’avventura, Ubisoft ha fornito ulteriori informazioni su altro, tra cui il multiplayer disponibile dal 3 dicembre come parte di un update gratuito per tutti i giocatori.

La modalità sarà caratterizzato da un vasto mondo open world cooperativo dove i giocatori potranno riunirsi con i propri amici (fino a 4 giocatori) ed esplorare la città di Londra effettuando attività secondarie. Saranno presenti le missioni cooperative per due o quattro giocatori, le Tactical Ops per chi ama la strategia e la tattica e una modalità PvP, la prima di una serie, a detta di Ubisoft.

Nel 2021 invece, nuovi contenuti per il giocatore singolo verrano aggiunti gratuitamente e includeranno nuovi personaggi con nuove abilità, nuove missioni e una modalità Nuovo Gioco +. Per altri dettagli, guardate pure il video qui sotto. In più, GamesVillage vi invita a leggere il nostro provato di Watch Dogs Legion!