Desperados III: secondo DLC disponibile da oggi

Il publisher THQ Nordic e lo studio di sviluppo Mimimi Games hanno annunciato che il contenuto aggiuntivo per Desperados III, Money for the Vultures Part 2 è ora disponibile per tutte le piattaforme. Tale contenuto si aggiunge alla (ovviamente) già disponibile parte 1, entrambi facenti parte di una serie di contenuti composta da tre parti.

Money for the Vultures – Part 2 Five Steps Ahead è la seconda di tre missioni incluse nel Season Pass del titolo. La gang ritorna in Louisiana per sfidare un nuovo membro della famiglia DeVitt. I giocatori potranno esplorare una nuova location nello stato del Bayou, riunirsi con Isabelle e fronteggiare un mastermind. Qui sotto potete vedere il trailer, mentre vi ricordiamo che Desperados III è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.