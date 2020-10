Destiny 2 Oltre la Luce: nuove informazioni previste per domani

Bungie ha poco fa rilasciato un nuovo teaser trailer per Destiny 2 Oltre la Luce, la prossima espansione per lo shooter dei creatori originali della serie Halo. Il nuovo video porta i giocatori in Europa, più nello specifico, invita essi a vedere ciò che si cela sotto il ghiaccio, proprio come rivela il titolo del teaser in questione.

Il video rivela che nella giornata di domani, 7 ottobre, verranno svelate nuove informazioni. È presente il fucile ad impulsi Esotico Senza Tempo per Spiegare assieme a quello che sembra un nuovo fucile di precisione. Aspetteremo domani per saperne di più a riguardo.

Destiny 2 Oltre la Luce sarà disponibile il 10 novembre per Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC e Google Stadia. Oltre ad una nuova destinazione, l’espansione introdurrà la nuova sottoclasse Stasi con abilità e Super basate sul ghiaccio. La data sopra descritta segna inoltre il momento in cui la maggior parte dei vecchi contenuti del gioco saranno destinati al Destiny Content Vault.