Fall Guys: la Stagione 2 introdurrà una nuova funzione

Fall Guys Ultimate Knockout entrerà nella sua Stagione 2 il prossimo 8 ottobre e oltre a diverse novità nel gameplay e l’arrivo di nuovi livelli da affrontare e nuovi oggetti cosmetici, il team di sviluppo Mediatonic ha annunciato anche l’arrivo di una nuova funzione molto richiesta dai giocatori.

Grazie ad una nuova meccanica implementata, gli utenti potranno creare il proprio outfit in maniera randomica, con tale meccanica che permetterà di generare l’aspetto dei propri Fall Guys casualmente, pescando tra gli oggetti disponibili nel proprio “armadietto”. Così facendo, potrete sfoggiare personalizzazioni sempre diverse, con le generazioni casuali che potrebbero far emergere fagiolini assai bizzarri. Vi ricordiamo che il titolo è giocabile solo su PlayStation 4 e PC.

Our Discord community requested the ability to randomise your costume…

So we've just straight up added it into Season 2

😎👌

You can vote on Community Suggestions here:https://t.co/BWgPYcs9KI pic.twitter.com/KuBwIsRzgx

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 4, 2020