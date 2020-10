Godfall: Gameplay più semplice rispetto a Dark Souls?

Godfall nel suo trailer mostra uno degli scontri con dei boss in perfetto stile Dark Souls. Un dettaglio del combattimento suggerisce che Counterplay Games sta cercando di sviluppare un’esperienza unica per l’iterazione, ma Il combattimento stesso sembra che mantenga la brutale difficoltà a cui i fan dei Souls sono abituati, con l’accessibilità derivante dal modo in cui il gioco tiene traccia della progressione attraverso più tentativi dopo la morte. Il combattimento serrato e veloce sembra sia molto ispirato alla serie realizzata da From Software, soprattutto per alcune meccaniche.

Dal gameplay che potete vedere in calce alla notizie, si può osservare più in profondità come le meccaniche di gioco la fanno da padrone e, per certi versi, si può trovare qualche somiglianza con Dark Souls. Insomma, a discapito di ciò, Godfall presenterà un gameplay decisamente ispirato alla serie ma con una sua identità.

Trovi il Sito Ufficiale di CounterPlay Games qui.

Godfall uscirà il 12 novembre per PC e 19 dello stesso mese su PS5.