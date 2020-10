LA Gladiators rilasciano diversi giocatori prima della OWL 2021

Tempi incerti per la celebre organizzazione Esports dei LA Gladiators, la quale ha deciso di rilasciare dal proprio roster diversi giocatori. Nello specifico, Jason “Jaru” White, Hyung-seok “Bischu” Kim, Benjamin “BigG00se” Isohanni e Jonas “Shaz” Suovaara sono coloro che non faranno più parte del team.

Insomma, un vero e proprio cambiamento radicale, poco prima dell’inizio della stagione 2021 della Overwatch League. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della squadra, la quale ha ora l’impegno di dover trovare dei degni sostituti agli ex membri.

I LA Gladiators hanno anche ringraziato Shaz e BigG00se, visto che entrambi i professionisti facevano parte del team fin dal primo giorno della sua creazione.

Today we bid farewell to our Finnish duo.

Thank you, @BigGoose and @Shaz_OW for your hard work from Day 1. You will always be true Gladiators. pic.twitter.com/sKUKivOWdb

— Los Angeles Gladiators (@LAGladiators) October 6, 2020