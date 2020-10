Kingdom Hearts Melody of Memory: svelate nuove informazioni sulla demo da un leak

Square Enix ha rivelato che Kingdom Hearts Melody of Memory avrebbe ricevuto una demo giocabile durante il Tokyo Game Show 2020, ma non ha condiviso molti dettagli sul progetto. Lo sviluppatore ha rivelato solo che la demo sarà lanciata a metà ottobre e solo in Giappone, ma sta considerando anche una versione occidentale.Ora, sono usciti ulteriori dettagli sulla versione di prova di Melody of Memory , ma non è stata Square Enix rilasciare le informazioni. Microsoft ha pubblicato accidentalmente la pagina demo del gioco prima di quanto avrebbe dovuto sul suo sito Xbox. La società ha rimosso le informazioni, ma non prima che i fan riuscissero a vederle e ad apprenderle.

Secondo quanto riportato sul sito, la demo avrà sei brani in totale. Ci saranno quattro fasi musicali di Field Battle e 2 fasi di musica cooperativa. I Field Battle sono livelli che i giocatori possono affrontare in modalità World Tour, o nella modalità storia di Kingdom Hearts: Melody of Memory. Secondo le informazioni, i giocatori non saranno in grado di trasferire i propri dati dalla demo al titolo. Quindi, tutti i risultati ottenuti nella versione di prova dovranno essere riconquistati considerando che i Field Battle Music Stages fanno parte della modalità storia del gioco.

Nelle informazioni, si scopre che la pagina è stata pubblicata nella versione inglese del sito Xbox di Microsoft. Poiché esisteva già una pagina per la versione giapponese della versione di prova, il fatto che Microsoft abbia pubblicato una versione inglese, può solo far pensare che probabilmente Square Enix ha deciso di lanciare la demo nei territori occidentali.

Kingdom Hearts: Melody of Memory uscirà in Giappone il 13 novembre per PS4, Xbox One e Switch.