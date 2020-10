Shazam 2: le riprese continueranno anche se l’uscita è posticipata

Solo perché la data di uscita di Shazam 2 è stata posticipata di sette mesi non significa che il film stesso sia bloccato. In effetti, la Warner Bros. ha recentemente annunciato una serie di modifiche alla data di uscita per alcuni dei suoi più grandi film in uscita e questi nuovi ritardi hanno causato lo spostamento indietro dell’intero programma di WB. The Batman è attualmente in fase di riprese e The Flash è composto da attori adulti, ma i fan erano preoccupati che questo ritardo potesse significare alcune incongruenze tra il primo Shazam e il secondo film in relazione al suo cast di ragazzi.

Shazam! Fury of the Gods sta riportando Zachary Levi e Adam Brody, ma anche i suoi giovani protagonisti: Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Faithe Herman. E se il ritardo della data di uscita può significare che anche le riprese sono in ritardo, solo pochi mesi possono significare seri impulsi di crescita per questi giovani.

Fortunatamente, il regista di Shazam 2 David F. Sandberg ha condiviso su Twitter la sua reazione umoristica all’annuncio della data di uscita prima di rilasciare effettivamente la notizia che il programma delle riprese, che dovrebbero iniziare nel 2021, non cambierà nonostante la data di uscita sia stata posticipata.

Warner Bros. avrebbe dovuto distribuire Dune al cinema questo autunno, ma di recente lo ha spostato all’ottobre 2021, quando sarebbe dovuto uscire The Batman. Lo studio ovviamente non vuole che due dei suoi film competano l’uno contro l’altro al botteghino, quindi The Batman si è poi spostato a marzo 2022, posticipando poi i grandi film che WB aveva programmato per la primavera del 2022 e così via. Purtroppo siamo in un territorio inesplorato, e gli studi stanno facendo del loro meglio per riorganizzare i loro calendari di conseguenza, dando anche ai grandi film che erano programmati per il 2020 un lancio adeguato e ampio spazio nel 2021.