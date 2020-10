PlayStation 5: svelati i componenti interni in un video

Finalmente, abbiamo avuto modo di vedere tutti i componenti interni che formano la console di nuova generazione targata Sony, PlayStation 5. Nello specifico, è stato caricato un video di circa 7 minuti in cui viene fatto un teardwon della macchina da gioco direttamente da Masayusu Ito – EVP Hardware Engineering and Operation, Sony Interactive Entertainment – spiega il lavoro svolto da tutto il team di ingegneri durante lo sviluppo della console.

Come stesso detto dall’uomo nel filmato, il concept di PlayStation 5 era già iniziato nel lontano 2015. L’obiettivo principale era quello di garantire un design efficiente, senza ricorrere a pezzi non necessari. Insomma, il salto generazionale non è stato solo tecnologico, ma anche nelle scelte di creazione da parte della squadra giapponese.

Un altro punto molto importante era quello del rumore emesso dalla console. Infatti, come già potevamo osservare al momento dell’annuncio delle sue specifiche tecniche, la console riesce ad essere silenziosa, per cui l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Ciò è stato possibile grazie ad un cambio all’interno del sistema di raffreddamento. Il sistema di dispersione del calore sfrutta il lato frontale e quello retrostante. Invece, PS4 sfruttava unicamente uno solo di essi.

Abbiamo anche avuto modo di vedere la tanto discussa memoria SSD M2 ed il suo slot di espansione, situati vicino alla ventola.

Osservando la clip, è innegabile constatare il fatto che ogni parte sia stata posta in maniera chiara e pulita, infatti è molto semplice poter distinguere ogni pezzo.