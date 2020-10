Xuan-Yuan Sword VII: demo ora disponibile per PC

Xuan-Yuan Sword VII è stato lanciato da Softstar Entertainment e DOMO Studio tramite una demo nella versione PC tramite Steam. I giocatori che utilizzano NVIDIA GeForce 2060 o versioni successive possono attivare il ray tracing RTX in tempo reale nel gioco. Quando RTX è attivato, il riflesso della luce sarà più realistico. Le pozzanghere possono riflettere il bagliore del tramonto, gli edifici e i personaggi in giro in modo chiaro e in tempo reale. Gli illuminanti possono anche illuminare l’ambiente circostante proprio come il mondo reale. Di seguito alcune caratteristiche della demo:

Nella versione di prova, i giocatori potranno sperimentare la parte iniziale dell’ epico viaggio di Zhao e Xiang in Xuan-Yuan Sword VII .

L’orfano Taishi Zhao e la sua sorellina Xiang vivono in un piccolo villaggio di montagna. Quando la loro vita pacifica viene interrotta da un misterioso esercito e da una figura oscura , Zhao deve affrontare mostri spaventosi e trionfare su potenti demoni per proteggere Xiang .

agirà in modo diverso in base alle . Nel frattempo, in mezzo a questo caos, la verità sull’omicidio dei loro genitori anni fa viene lentamente rivelata.

Xuan-Yuan Sword VII uscirà per PlayStation 4 e PC tramite Steam a fine ottobre. È prevista anche una versione per Xbox One. Un’edizione fisica sarà disponibile anche nel sud-est asiatico e in Giappone il 10 dicembre. Trovi la Pagina del gioco qui.