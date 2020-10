News of the World: ecco il nuovo trailer

Dopo aver svelato le prime foto di News of the World, ieri la Universal Pictures ha mostrato il primo trailer del dramma western con Tom Hanks, confermando che probabilmente verrà mostrato nelle sale cinematografiche durante il periodo natalizio. News of the World è basato sull’omonimo romanzo del 2016 di Paulette Jiles ed è sceneggiato da Lion’s Luke Davies.

Il film segue un giornalista vedovo che viaggia per il Texas annunciando le notizie del mondo alla popolazione locale. Viene assunto per aiutare a portare una ragazza orfana (Helena Zengel) dai suoi parenti sopravvissuti, poiché i suoi genitori sono stati uccisi da una tribù di nativi americani che poi l’ha accolta e cresciuta a San Antonio. Mentre intraprendono il viaggio attraverso territori pericolosi, formano uno stretto legame che l’uomo scopre renderà difficile abbandonarla ai suoi parenti, che non hanno alcun desiderio di prenderla e hanno piani offensivi per lei.

News of the World è stato originariamente creato alla Fox 2000, ma l’etichetta è stata ritirata anticipatamente dalla Disney dopo che la casa di produzione ha acquisito la 20th Century Fox il mese scorso. Il progetto è stato quindi spostato in Universal.

Tom Hanks, che in precedenza ha lavorato con Greengrass nel thriller nominato all’Oscar Captain Phillips, produrrà insieme a Gary Goetzman per Playtone e Gail Mutrux per Pretty Pictures. Il 62enne premio Oscar è stato visto di recente nel thriller storico Greyhound, che ha anche sceneggiato, e recentemente è tornato alla produzione del biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, in cui reciterà nei panni del manager del cantante, il colonnello Tom Parker, che è in programma per il rilascio il 5 novembre 2021.

Greengrass è noto per i suoi lavori nei generi del thriller d’azione politico, avendo diretto tre dei cinque film di Jason Bourne, ottenendo due nomination ai BAFTA per l’acclamato terzo film The Bourne Ultimatum, nonché il candidato all’Oscar United 93 che circonda il Attacchi dell’11 settembre e 22 luglio, che ha debuttato su Netflix con recensioni molto positive lo scorso anno.