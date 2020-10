Baldur’s Gate 3: vendite pazzesche per l’Early Access

L’Early Access di Baldur’s Gate 3 è disponibile da ieri (sì, anche su Mac), e, nonostante piccoli problemi ed alcuni bug, e qualche lamentela da parte degli utenti, sta riscuotendo un grande successo (dovuto probabilmente in parte al buon ricordo lasciato ai fan dai primi capitoli della saga, sviluppati tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 da BioWare). Per accorgersi dei buoni risultati del titolo basta guardare la classifica dei top sellers su Steam, accorgendosi che l’RPG sviluppato da Larian Studios la sta assolutamente dominando.

E sugli esaltanti risultati di Baldur’s Gate 3 è voluto intervenire, attraverso un tweet, anche Swen Vincke, CEO di Larian Studios:

“Le nostre vendite sono pazzesche – ragazzi, questo è soltanto l’accesso anticipato. Volevamo soltanto avere una piccola community con la quale continuare. Ora cosa faremo?”



Larian è da sempre nota per fornire un poderoso supporto ai suoi early access (ne è stato un esempio Divinity: Original Sin 2), ed è quindi possibile che la tradizione si ripeta anche nel nuovo capitolo di Baldur’s Gate. Per il momento sono disponibili quasi 25 ore di contenuti, che costituiscono il primo atto.

Il secondo e il terzo atto sono invece ancora in fase di sviluppo, anche se è probabile che l’attesa sarà ancora lunga: Larian Studio ha specificato che Baldur’s Gate 3 rimarrà in early access per almeno un anno. Ma se intanto volete cominciare a conoscere il primo dei Nove Inferni, l’Averno, il titolo è disponibile su Steam e GOG, oltre che su Google Stadia (a patto, ovviamente, di avere almeno 80 GB di spazio).