Mortal Kombat 11: anticipato un nuovo personaggio?

Che Mortal Kombat 11 sia il titolo di maggior successo (anche a livello di vendite) dell’intera saga è ormai fuori da ogni dubbio, ma questo non gli impedisce (e anzi, in un certo senso incoraggia) di continuare ad arricchirsi e trasformarsi, ricevendo un supporto post-lancio davvero senza precedenti da parte di NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment.

Con il primo DLC, Aftermath, uscito appena l’estate passata, e un evento previsto per domani, non è mancato chi crede che il gioco stia infatti per essere arricchito da una seconda espansione, che comprenda magari dei nuovi personaggi. Queste voci di corridoio sembrano essere comprovate da una feconda azione di datamining, portata avanti dall’utente Twitter @thetiny, che ha scovato in Mortal Kombat 11 dei file probabilmente destinati a un secondo DLC, con nuove ambientazioni e soprattutto, nuovi personaggi, tra i quali spiccherebbero dei fan favourite come Rain e Mileena, e soprattutto quello che, secondo molti, potrebbe essere John Rambo.

Ad aumentare ancora di più l’attesa, come se non fosse già abbastanza febbrile, ci ha pensato Ed Boon. Il creatore di Mortal Kombat ha infatti condiviso su Twitter un brevissimo video di anticipazione su quello che ci aspetta domani. Tutto quello che vediamo è un Tarkatan sconosciuto che corre attraverso una fitta foresta, guardandosi alle spalle, come se fosse braccato da un inseguitore che, per il momento, non ha né un nome né un volto.

Per scoprire qualcosa di più non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale, che arriverà domani, come promesso proprio nel video, ma, giusto per aumentare giusto un pochino l’hype, ricordiamo che il primo film di Rambo vede l’eroico veterano interpretato da Sylvester Stallone che combatte per la vita proprio in una fitta e umida foresta.

Mortal Kombat 11 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.