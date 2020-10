Evangelion: il cast festeggia i 25 anni della serie

Il 4 ottobre 1995 andava in onda, sui teleschermi di tutto il Giappone, il primo episodio di Neon Genesis Evangelion, una serie anime che si apprestava a riscrivere in modo indelebile la storia di un intero genere, quello fantascientifico, ma più in generale dell’intera animazione nipponica. Unanimamente riconosciuto come uno degli anime più influenti di tutti i tempi, acclamato dalla critica e idolatrato dal popolo, NGE, in soli 26 episodi, ha costruito un solido universo narrativo, consegnando alla storia dell’animazione alcuni dei suoi personaggi più profondi e complessi, come Shinji Ikari, Rei Ayanami e Asuka Langley.

Per festeggiare questo importante anniversario lo studio d’animazione Khara ha condiviso, sul proprio account Twitter ufficiale, alcuni calorosi messaggi d’auguri da parte del cast originale e del creatore della serie, Hideaki Anno. Inoltre questa è stata l’occasione perfetta per fornire degli aggiornamenti sul trvagliato lungometraggio Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon a Time, rivelando che l’atto finale della pellicola durerà 41 minuti (e che quindi il film sarà piuttosto lungo).

Questo il messaggio dello studio Khara:

“Oggi, 4 ottobre 2020, la serie di Neon Genesis Evangelion festeggia il suo 25esimo anniversario dalla prima trasmissione! Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato finora. E speriamo che possiate continuare a supportarci ancora in futuro!”

Hideaki Anno ha invece ricordato con affetto tutti gli anni passati a lavorare sul suo capolavoro:

“Sono passati 27 anni [da quando ho cominciato a lavorare alla serie N.d.R.], ma finalmente ci avviciniamo alla fine. Che la produzione sia durata tanto è stata colpa mia, ma Evangelion è riuscito ad arrivare qui solo grazie ai fan. Vi ringrazio di nuovo”

Messaggi di auguri sono arrivati anche dai componenti del cast originale. Megumi Ogata, che interpreta Shinji Ikari, ha scritto:

“Anche dopo 25 anni il mio cuore batte forte, si gonfia, si stringe o mi si spezza ogni volta che guardo le vecchie scene o leggo un nuovo script. La maledizione dell’eterno quattordicenne è quello che mi ha reso ciò che sono oggi. Grazie Evangelion. Resta con me fino alla fine”

Commoventi anche gli auguri di Megumi Hayashibara, interprete di Rei Ayanami:

“Non morirai. Ti proteggerò. Mi dispiace, non so quali espressioni fare in momenti come questo. In questi 25 anni ho costantemente messo in dubbio me stessa, sono stata portata al limite. E ora finalmente ci avviciniamo alla fine… davvero. Addio… Rimarremo in contatto”

Yoko Miyamura, che presta la voce ad Asuka Langley, è raggiante:

“Felice 25esimo anniversario! ‘Hey, avete sentito che Evangelion compie 25 anni? Oddio, che meraviglia!’ Visto che sono una persona da contatto diretto, pensavo che avrei condiviso una notizia come una donna che spettegola nel vicinato! Sono davvero grata a chi ha amato Eva così a lungo! Per favore condividete le vostre osservazioni su Evangelion 3.0+1.0 al suo debutto! Non vedo l’ora!”

Anche tutti gli altri attori hanno potuto condividere i loro pensieri attraverso il profilo Twitter ufficiale di studio Khora, festeggiando degnamente uno degli anime più indimenticabili della storia nel giorno in cui ha compiuto il suo quarto di secolo.