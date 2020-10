Call of Duty Black Ops Cold War: rivelati i requisiti di sistema su PC della beta

Passano i giorni e manca sempre meno alla beta su PlayStation 4 e PC dedicata a Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo capitolo della iconica serie sparatutto in arrivo sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox Series S dalla giornata del 13 novembre, mentre l’edizione PlayStation 5 vedrà la luce sul mercato dal 19 novembre, data in cui sarà disponibile anche la console next-gen targata Sony Interactive Entertainment.

Nel corso della giornata odierna, siamo venuti a conoscenza dei requisiti minimi e consigliati relativi alla beta su PC. Ecco i dettagli:

Requisiti Minimi:

Sistema Operativo: Windows 7 64-Bit (SP1) or Windows 10 64-Bit (1803 or later)

Processore: Intel Core i5 2500k or AMD equivalent.

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB or AMD Radeon HD 7950.

Memoria RAM: 8GB RAM

Spazio lbero: 45GB

Network: Broadband Internet connection

Audio: DirectX compatible, requires DirectX 12 compatible system

Requisiti Consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

Processore: Intel Core i7 4770k or AMD equivalent

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Memoria RAM: 16GB RAM

Spazio Libero: 45GB

Network: Broadband Internet connection

Audio: DirectX compatible, requires DirectX 12 compatible system

Inoltre, come se non bastasse, la beta di Call of Duty Black Ops Cold War offrirà una modalità a 40 giocatori, denominata Dirty Bomb, modalità su cui non sappiamo praticamente niente, ma state tranquilli, poiché ne sapremo maggiormente nella beta.