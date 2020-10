Logitech: leakato su Amazon il nuovo mouse wireless

A quanto pare, il recente rumor concernente una versione ancora più leggera del mouse da gioco Logitech G PRO Wireless sia sostenuto da ulteriori prove. Questa volta, però, ci sembra che la fonte di informazioni sia piuttosto schiacciante. Infatti, parliamo del noto rivenditore Amazon in cui è stata individuata la versione della nuova periferica. La notizia è stata riportata da un utente su Reddit.

Apparentemente, il nome del prodotto sarà Logitech G PRO X e da quello che possiamo vedere siamo sicuri che questa volta non avremo a che fare con un impianto RGB. La motivazione della rimozione della retroilluminazione è probabilmente dovuta dal fatto che per ridurre il peso era necessario il suddetto cambiamento. Inoltre, vi ricordiamo che le stesse dimensioni del bene sono state ridotte di circa il 20%. Il prezzo fissato è di 149,99 dollari. Sono stati anche rimossi i tasti laterali sul lato destro, sicuramente per lo stesso motivo dell’illuminazione. Insomma, 60 grammi non sono facili da ottenere.

Non sappiamo ancora moltissimo di ciò che la celebre azienda svizzera abbia in serbo per noi, ma sicuramente dovremo aspettarci tutti i componenti top di gamma che compongono le diverse line-up più gettonate dai fan. Pare anche che questa volta saranno presenti due diverse colorazioni: bianca e nera.