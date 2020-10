EVGA introduce un nuovo sistema di coda per la serie 30

Nell’ultimo periodo è diventato sempre più chiaro che per ottenere una scheda video della serie 30 targata Nvidia bisogna fare diversi salti mortali. Fortunatamente, EVGA ha annunciato che adotterà un nuovo sistema di coda virtuale che renderà più semplice e giusto l’acquisto delle GPU.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale dell’azienda, in cui viene spiegato nel dettaglio come questo nuovo approccio potrà essere più equo per tutti.

In pratica, il funzionamento dell’attesa per dirigersi al carrello funzionerà come una vera e propria fila. Per cui non dovrete preoccuparvi di premere ripetutamente F5 per ricaricare la pagina, dei bot o quant’altro. Semplicemente, i primi che arriveranno saranno i fortunati a poter acquistare una serie 3000 prodotta da EVGA. Noi di GamesVillage.it speriamo vivamente che questa tattica si riveli vincente e possa, in parte, salvare il lancio confusionario della corporazione.

Un’ottima notizia, soprattutto se consideriamo la proclamazione da parte del CEO di Nvidia di ieri in cui ammette che le scorte messe a disposizione per la nuova linea di schede video della serie 3000 del 2020 non riuscirà a soddisfare la domanda di tutti i clienti che sono interessati a poter mettere le loro mani su uno dei modelli proposti.