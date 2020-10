Overwatch: gratis per un periodo limitato per gli iscritti al Nintendo Switch Online

Nintendo America ha da poco diffuso in rete alcune notizie decisamente stuzzicanti per chi vuole provare dei titoli senza sborsare un centesimo. Ebbene, l’azienda fa sapere che Overwatch sarà disponibile per un periodo limitato a tutti gli iscritti al Nintendo Switch Online, servizio a pagamento disponibile su Nintendo Switch.

Nintendo Switch Online permette ai giocatori di sfidarsi tra loro in partite online in diverse produzioni e di sfruttare diverse promozioni all’interno dell’eShop. Però, vi ricordiamo che tale prova gratuita sarà a tempo limitato, che andrà dalla giornata del 13 ottobre fino al 20 dello stesso mese. Nonostante ciò, questa rappresenta una splendida opportunità per testare l’opera, specialmente per chi non ha potuto averne ancora l’occasione.

On 10/13 until 10/20 at 11:59 PM PST, #NintendoSwitchOnline members can experience the full version of @PlayOverwatch!

Fight for the future in intense 6v6 team battles, using a mesmerizing lineup of heroes, weapons, and powers to claim victory!https://t.co/D6XNvODP5B pic.twitter.com/05EWzSjgJX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020