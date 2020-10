Mario Kart Tour: ecco il tour che celebra il primo anniversario

Mario Kart Tour festeggia un anno dalla sua uscita su dispositivi mobile, ed è pronto a partire con un nuovo evento in cui si celebra il primo anniversario: il tour, disponibile da oggi, subentra all’evento relativo a Los Angeles. Nintendo Mobile ha pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nel filmato vengono mostrate alcune novità del nuovo evento, e si può notare soprattutto il ritorno di alcuni piloti caratteristici dei percorsi cittadini, tra cui Pauline e Mario Hakama. L’evento durerà le solite due settimane, in cui i giocatori gareggeranno in 5 circuiti cittadini, compresa una nuova variante di New York Minute.