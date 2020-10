Destiny 2: nuovo teaser trailer per l’Espansione Oltre la Luce

Nelle ultime ore, Bungie ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato all’attesissima espansione dedicata a Destiny 2, dal nome Oltre la Luce, che sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 4 dalla giornata del 10 novembre, mentre su PlayStation 4 dal 19 novembre. Ebbene, l’azienda statunitense ha voluto come sempre stuzzicare i giocatori mostrano quello che gli attenderà sulla superficie d’Europa.

Nel trailer, visibile in calce alla notizia, vengono mostrate due armi, una delle quali è Senza Tempo per Spiegare, che viene inclusa come bonus preorder dell’espansione, mentre l’altra è un fucile da cecchino. Sono apparse diverse ipotesi da parte della community, dove la maggior parte di essi sostengono che la seconda bocca da fuoco sia Tempo e Pazienza, esotica apparsa nel primo Destiny e perse le traccie nella nuova iterazione. Per rispondere a tutte queste domande non dovremo fare altro che aspettare oggi stesso, grazie al quale l’azienda pubblicherà un ViDoc su Oltre la Luce.