Fate/Grand Order: ecco il trailer completo del film

Il successo di Fate/Grand Order, il videogioco free-to-play per iOS e Android (che ha anche una versione arcade) di Aniplex che fa parte del franchise Fate di Type-Moon, non conosce limiti. Proprio oggi l’account Twitter ufficiale ha condiviso il trailer completo di Wandering: Agateram, il primo di due film anime.

Nel trailer possiamo vedere il protagonista della pellicola, Bedivere, uno dei cavalieri di Re Artù, doppiato da Mamoru Miyano (Wolf’s Rain, Death Note, One-Punch Man), e ascoltare la colonna sonora del film, Soliloquy, di Maaya Sakamoto. Il video mostra inoltre nuove scene di combattimento finora inedite, e molto intense, tanto che persino Miyano ha commentato che, nonostante il molto tempo trascorso da quando ha terminato il suo lavoro sul film, il trailer è stato in grado di regalargli le stesse emozioni di quando stava doppiando il suo personaggio.

Wandering: Agateram, inizialmente previsto all’uscita per il 15 agosto scorso, ma rinviato a causa della pandemia da Covid-19, dovrebbe ora fare il suo esordio nei cinema nipponici il 5 dicembre. Il film, primo di due lungometraggi (il secondo si intitolerà Paladin: Agateram) che adatteranno la storia del videogioco originale, è prodotto da Production I.G., con la regia di Kei Suezawa, gli script di Ukyo Kodachi (Boruto: Naruto Next Generations) e il character design di Takashi Takeuchi.

Tra gli interpreti, accanto a Miyano, ci sono Nobunaga Shimazaki (Fate/Zero, Black Clover, Sword Art Online) nel ruolo di Ritsuka Fujimaru, Rie Takahashi (Re:Zero, Isekai Quartet) come Mash Kyrielight, Takahiro Mizushima (Romeo x Juliet, Assassination Classroom) nella parte di Gawain, Miyuki Sawashiro (Lupin III, Psyco-Pass, Strike Witches) in quella di Mordred, Ryotaro Okiayu (Bleach, Fullmetal Alchemist, Slam Dunk) come Lancillotto, Kouki Uchiyama (Soul Eater, Hunter x Hunter, My Hero Academia) come Tristano e molti, molti altri.

Siete pronti all’arrivo del primo film di Fate/Grand Order? Per tutte le novità continuate a seguirci!