Aquanox Deep Descent: il nuovo trailer mostra le armi

Dopo un lungo sviluppo, Aquanox Deep Descent è ormai pronto ad uscire. Poco THQ Nordic ha pubblicato un video che mostra le armi che saranno disponibile nel titolo sviluppato da parte di Digital Arrow. Al motto di “la miglior difesa è un buon attacco” vengono mostrati siluri, proiettili ed armi energetiche, con risorse come lo Shard Prototype IV oppure il КАБАН 2000, comunemente noto come Shrapnel.

Il gioco riprende la serie iniziata nel 2001, con quel primo capito sviluppato da Massive Development. Aquanox Deep Descent sarà disponibile su PC dal 16 ottobre. Qui potete leggere, qualora lo vogliate, il nostro provato.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Aquanox Deep Descent è uno sparatutto subacqueo in prima persona a bordo di veicoli, nel quale i giocatori controllano svariati mezzi personalizzabili con cui ingaggiare furiose battaglie nel distopico mondo sommerso di Aqua.

In un futuro prossimo, la superficie della Terra è diventata inabitabile. Gli ultimi esemplari rimasti della razza umana si sono rifugiati in ex strutture di ricerca ed estrazione sotto la superficie del mare, vivendo in un pericoloso mondo di insediamenti subacquei sparsi in costante lotta per le risorse e il dominio tra fazioni.

Prendi il comando di una squadra di piloti altamente addestrati e vivi una storia epica nel mondo oscuro di Aquanox. Spedisci i tuoi avversari nello scrigno di Davy Jones con missili accurati, esplosioni di granate, mine e altro ancora, in un viaggio che ti porterà tra gli oceani del mondo e nelle profondità più cupe della Terra.