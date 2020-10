PlayStation: ecco il nuovo sistema dei trofei

Poco fa vi abbiamo mostrato i componenti di PlayStation 5, svelati in un video da Masayusu Ito. Arriva però anche un’altra notizia, direttamente dal PlayStation Blog e relativa alle console Sony. A scrivere è il Director, Product Management, SIE, Toshimasa Aoki, che fa sapere che stanno apportando dei miglioramenti importanti al sistema dei Trofei, che verranno introdotti da domani. Qui sotto tutti i particolari nel comunicato:

Nuovi livelli Trofei

Noterai subito un cambiamento significativo per quanto riguarda il tuo livello Trofei. Stiamo aumentando le fasce dei livelli Trofei dalle attuali “1-100” a “1-999”, quindi, in seguito a questo aggiornamento, il tuo livello Trofei verrà automaticamente riassegnato a un nuovo livello delle nuove fasce in base ai Trofei ottenuti fino ad oggi. Ad esempio, se il tuo livello Trofei attuale è 12, il nuovo livello si troverà poco sopra 200. Il livello esatto dipenderà dal numero di trofei guadagnati e dalla loro classificazione. Non vi saranno modifiche ai Trofei già ottenuti o alle informazioni sui Trofei, come ad esempio i requisiti di sblocco.

Nuova struttura di calcolo del livello

Abbiamo implementato un nuovo sistema di calcolo del livello Trofei più ottimizzato e gratificante. I giocatori avanzeranno più rapidamente tra i primi livelli e i livelli aumenteranno in modo più regolare. I trofei Platino conteranno di più ai fini dell’avanzamento tra livelli, diventando ancora più preziosi.

Nuove icone del livello Trofei

Avendo ampliato le fasce dei livelli, stiamo aggiornando anche l’icona del livello trofei su PlayStation 5 e più avanti faremo altrettanto su PlayStation App. Attualmente l’icona dei Trofei è rappresentata da una stella dorata, ma stiamo aggiungendo alcune varianti:

● Bronzo: livelli 1 – 299

● Argento: livelli 300 – 599

● Oro: livelli 600 – 998

● Platino: livello 999

Le icone saranno inoltre leggermente diverse per indicare visivamente quanto sei vicino al livello successivo.

Infine, per fare chiarezza, i Trofei che hai conquistato sui sistemi PlayStation precedenti verranno trasferiti su PlayStation 5, proprio come è successo nelle transizioni precedenti tra generazioni. I nuovi livelli Trofei saranno visibili ovunque vengono mostrati i livelli Trofei, inclusi i sistemi precedenti, PS App e My PlayStation.

Tutti questi aggiornamenti verranno applicati automaticamente sul sistema a partire da stasera (Nord America) / domani (Europa).