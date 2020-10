Il club di calcio brasiliano Botafogo entra negli Esports

Il Botafogo de Futebol e Regatas, uno dei più grandi club sportivi del Brasile, noto soprattutto per la sua squadra di calcio, è entrato nel mondo degli Esport grazie a una partnership con la società di sviluppo aziendale Bird Cia. Chiamato Botafogo eSports, il progetto inizierà con un roster per Pro Evolution Soccer ( PES ) di Konami , composto da 11 giocatori che prenderanno parte al torneo 11v11 ufficiale del gioco in Brasile.

Bird Cia sarà responsabile degli investimenti e delle operazioni del team. Sebbene la società non sia focalizzata solo sugli Esport, ha recentemente acquisito l’agenzia Geek +, portando la sua esperienza nel mondo dei giochi e degli Esport.

Altri club che investono nella scena PES includono i tradizionali rivali del Botafogo, come Clube de Regatas Flamengo e Club de Regatas Vasco da Gama. Oliveira rivela anche che ci sono progetti in corso per Botafogo eSports per entrare in diverse scene di Esport.

La squadra inizia senza sponsor. Bird Cia ha preferito “strutturare il progetto prima di portare i marchi”, ma rivela anche che Botafogo eSports “sta già negoziando con un importante operatore di telefonia mobile e un marchio di metodi di pagamento e-commerce”.