Baldur’s Gate 3: hotfix in arrivo per i problemi d’instabilità

È disponibile solo da ieri, seppur in versione Accesso Anticipato, Baldur’s Gate 3 della Larian Studios e, nonostante l’alto numero di vendite nelle prime ore, lo studio si vede costretta a lavorare velocemente per risolvere alcuni problemi d’instabilità del gioco.

In particolare, molti giocatori stanno avendo problemi di crash completamente casuali. Mentre il team belga lavora all’hotfix che si spera arriverà a breve, essi hanno consigliato di seguire qualche loro istruzione per rimediare temporaneamente.

In primis, si consiglia di cambiare da Vulkan a DX11 ed è possibile farlo nel launcher. Larian ha fatto notare che uno dei maggiori punti d’instabilità arriva nel momento in cui si lascia la zona del tutorial, precisamente quando si attiva il trasponder mentre il giocatore è abbattuto in combatimentto.

Per chi gioca in multiplayer, si consiglia di fare attenzione ai vari momenti ni cui è possibile salvare, come ad esempio durante le cinematiche. Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è disponibile solamente da ieri in Early Access e comprende tutto il primo atto (il quale, a detta degli sviluppatori, offre tra le 20 e le 25 ore di contenuti). Avrete a disposizione otto razze e sottorazze, sei classi e cinque compagni con cui intraprendere anche una romance. Attualmente è disponibile su PC e Mac tramite Steam e GOG e Google Stadia.