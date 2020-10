Jurassic World Dominion posticipato di un intero anno

Mentre la produzione dell’attesissimo trequel riprende lentamente a causa della pandemia globale, la Universal Pictures ha annunciato oggi di aver scelto di ritardare l’uscita di Jurassic World Dominion di Colin Trevorrow di un anno intero anno, dal 11 giugno 2021 fino al 10 giugno 2022. Lo studio ha anche presentato il primo teaser poster per il film.

Steven Spielberg e Colin Trevorrow tornano alla produzione esecutiva di Universal Pictures e Dominion di Amblin Entertainment, con Trevorrow che dirige ancora una volta il prossimo capitolo di uno dei più grandi franchise della storia del cinema. I produttori Frank Marshall e Pat Crowley collaborano ancora una volta con Spielberg e Trevorrow per guidare i registi di questo episodio.

La trilogia in arrivo sarà interpretato da membri del cast di ritorno dei primi due film di Jurassic World, tra cui Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy Daniella Pineda, Justice Smith e le star originali di Jurassic Park Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum e Campbell Scott. Nel cast sono presenti anche Mamoudou Athie (Sorry for You Loss), DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), Dichen Lachman (Animal Kingdom, Altered Carbon), Scott Haze (Venom, Antlers).

A far parte del team Jurassic per la prima volta c’è Emily Carmichael (Pacific Rim Uprising, The Black Hole), che ha creato la sceneggiatura con Trevorrow. Lavoreranno su una storia di Derek Connolly e Trevorrow, che insieme hanno scritto Jurassic World e Fallen Kingdom. Jurassic World: Dominion è attualmente previsto per il debutto nelle sale cinematografiche il 10 giugno 2022.