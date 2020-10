Godzilla Singular Point: l’anime arriverà su Netflix

Nel caso in cui sentiste la mancanza dei monster movies in cui un lucertolone gigante combatte contro immensi draghi a tre teste, sappiate che il re di tutti i mostri è pronto a fare il suo ritorno in una veste completamente nuova. Netflix ha infatti annunciato l’arrivo, nel 2021 di Godzilla Singular Point, una serie anime ispirata al celeberrimo protagonista di immortali classici del cinema nipponico.

La serie, prodotta in collaborazione tra lo studio d’animazione BONES e lo studio Orange, è in fase di lavorazione e sarà diretta da Kan Sawada (noto per essere il regista dei film del franchise di Doraemon), mentre Ton Enjoe (L’impero dei cadaveri) curerà gli script per quello che sarà il suo primo progetto televisivo. Il character design è invece affidato a Kazue Kato, autore del manga Blue Exorcist, in collaborazione con Eiji Yamamori (Principessa Mononoke), che si occuperà di disegnare i Kaiju.

Oltre che su Netflix, che si occuperà della distribuzione in tutto il mondo, l’anime debutterà anche in tv in Giappone, sul canale Tokyo MX. Non è la prima volta che il gigante dello streaming si dimostra interessato ai progetti anime che vedono come protagonista il lucertolone giapponese più conosciuto e amato al mondo: tra il novembre del 2017 e il novembre 2018 Netflix ha infatti prodotto un trilogia di film anime ispirati a Godzilla (qui trovate il primo, qui il secondo e qui il terzo) e girati da Kobun Shizuno (noto per alcuni film dei franchise di Detective Conan e di Ken il guerriero) e Hiroyuki Seshita (Knights of Sidonia).

Godzilla Singular Point arriverà nell’aprile del 2021, e si preannuncia già come un must-watch per gli appassionati del genere.