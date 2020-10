Fall Guys: quattro nuovi costumi svelati per la Stagione 2

Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda il lancio della Stagione 2 del gioco del momento (momento che dura, in realtà, dall’estate) Fall Guys. Tante le novità fino ad ora e Mediatonic non smette di rivelare altro a proposito del suo battle royale.

Dalle informazioni sul nuovo comparto medievale, alle nuove funzioni “quality of life”, si passa a qualcosa di meno tecnico. Proprio tramite la pagina ufficiale Twitter di Fall Guys, Mediatonic ha svelato, uno ogni ora per quattro totali nuovi costumi che saranno disponibili nella stagione 2.

Come potete vedere dall’immagine in calce, rendono sicuramente bene il tema fantasy medievale che gli sviluppatori sventolano come fulcro dell’update in arrivo. Il primo si rifà allo stereotipo dell’orco; il secondo raffigura il tipico cavallo da giostra; il terzo è il comune giullare di corte e l’ultimo rende il fagiolino una bellissima principessa. Non è ancora chiaro di come i giocatori riceveranno tali costumi, però. GamesVillage vi ricorda che la Stagione 2 di Fall Guys arriverà domani, 8 ottobre per PlayStation 4 e PC.