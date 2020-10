Riot Games chiude l’ufficio di Sydney e scioglie la Oceanic Pro League

Riot Games ha chiuso i suoi uffici in Australia e sciolto la Oceanic Pro League , ha annunciato la società mercoledì. In una dichiarazione congiunta dell’amministratore delegato di Riot Games per il Nord America e l’Oceania Malte Wagener; e il direttore delle operazioni Global Esports Tom Martell, la società ha dichiarato di aver chiuso l’ufficio di Sydney e sciolto la League of Legends League per Australia e Nuova Zelanda.

L’azienda non ha rivelato quanti dipendenti siano stati licenziati o se il personale a Sydney fosse stato trasferito in altri uffici al momento della scrittura.

La dichiarazione ha anche aggiunto che Riot non ha rinunciato alla regione: