The Witcher 2: arrivate nuove immagine di Yennefer

Sono arrivate altre due nuove immagini dalla seconda stagione di The Witcher di Netflix. Oggi è stato mostrato il ritorno della maga Yennefer di Vengerberg, interpretata da Anya Chalotra, che è al centro di questi nuovi fotogrammi della prossima stagione. Le nuove immagini seguono quelle dei giorni scorsi della nuova armatura di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, e dell’allenamento di Ciri, interpretato da Freya Allan.

Finora è stata una grande settimana con tutte queste nuove immagini della prossima stagione di The Witcher. Ma le immagini di Yennefer sono probabilmente il set di foto più intrigante che abbiamo visto finora. In una foto, Yennefer sembra stare parecchio male, con il sangue sulla guancia e uno sguardo implorante negli occhi. La foto sembra confermare che Yennefer sopravvive alla battaglia di Sodden Hill, dove lei e i suoi compagni stregoni si opposero all’esercito nilfgaardiano invasore. Tuttavia, come sembra suggerire la seconda foto, è possibile che Yennefer sia stata fatta prigioniera da Nilfgaard e potrebbe essere in guai seri.

La seconda stagione continuerà a rimanere fedele alla serie fantasy dell’autore Andrezj Sapkowski. La Season 2 apporterà alcune modifiche alla sua formula della Stagione 1, come abbandonare la struttura della sequenza temporale multipla, e aderirà strettamente agli eventi del libro Blood of Elves. Una trama chiave in Blood of Elves coinvolge Geralt che porta Ciri a casa sua a Kaer Morhen, dove Ciri inizia ad allenarsi per combattere i tentativi di assassinio di Nilfgaard. Per quanto riguarda Yennefer, i fan di The Witcher sanno che alla fine si riunirà con Geralt e finalmente incontrerà Ciri. Ma, come ci mostrano queste nuove immagini, sarà un lungo cammino per Yennefer tornare dalle persone che si prenderanno cura di lei. La seconda stagione di The Witcher dovrebbe essere presentata in anteprima su Netflix nel 2021.