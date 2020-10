Vodafone Giants lancia un nuovo gruppo: Good Game Group

La proprietà dell’organizzazione spagnola di Esport Vodafone Giants ha lanciato un nuovo gruppo di proprietà aziendale di Esport con il nome di Good Game Group. Le proprietà del gruppo saranno suddivise in tre divisioni: GG ESPORTS, GGMEDIA e GGPRODUCTS.

GG ESPORTS sarà composto da Vodafone Giants e dalla collega organizzazione spagnola x6tence, che è stata acquisita dalla società madre Giants Gaming all’inizio di quest’anno. GG MEDIA sarà un verticale per la creazione di contenuti composto dal canale multimediale Esportmaniacos e dall’operazione della community di giochi di combattimento BCN Fighters.

Giants Gaming è stato attivo per tutto il 2020. Oltre all’acquisizione di x6tence, la società ha raccolto 3 milioni di euro (3,3 milioni di dollari) a maggio e si è assicurata diverse partnership non endemiche come Nike , Chupa Chups e Red Bull .