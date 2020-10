Demon’s Souls: i grilletti adattivi faranno la loro parte

Sony Japan e Bluepoint Games vogliono sicuramente svolgere un ottimo lavoro portando, al lancio di PlayStation 5, un remake di Demon’s Souls. Ovviamente, è scontato dire che parte dell’esperienza che tale nome porta, sarà dovuto anche alla nuova tencologia targata Sony e tutta concentrata nel nuovo controller, il DualSense.

Nell’ultimo numero di PlayStation Official Magazine, Sony Japan e più precisamente il Creative Director Gavin Moore, ha spiegato come il titolo farà uso dei grilletti adattivi del DualSense. La nuova tecnologia permetterà di dare differenti sensazioni per gli attacchi all’arma bianca e per gli incantesimi, ricevendo così un feeling diverso ogni volta. Altri dettagli riguardano le parate e come queste incideranno sull’esperienza tra le mani del giocatore, dando un feedback diverso ad ogni colpo ricevuto da un nemico.

Riassumendo, Gavin Moore ha detto come tale tencologia e le sue funzioni saranno parte integrante dell’intero playthrough di Demon’s Souls, che ricordiamo uscire assieme alla console il 19 novembre in Europa. Inoltre, qualche giorno fa, il blog ufficiale di PlayStation ha rivelato che sarà possibile scegliere la modalità con cui giocare il titolo, potendo decidere il 4K a 30fps o i 60fps ma a risoluzione più bassa. La considerate una buona scelta? Quale preferireste? Fatecelo pure sapere!