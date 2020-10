John Wick Hex: annunciata la data per Xbox One e Switch

Disponibile prima su PC (Epic Games Store) e poi su PlayStation 4 (qui la nostra recensione) John Wick Hex ora ha una data anche per Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Ad annunciarlo il publisher Good Shepherd Entertainment e gli sviluppatori di Bithell Games. Insieme all’annuncio anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Il gioco sarà disponibile dal 4 dicembre.

Qui la descrizione del gioco attraverso il Nintendo e-shop:

John Wick Hex è un gioco di strategia frenetico orientato all’azione, che ti fa pensare e colpire come John Wick, il sicario professionista dell’apprezzata saga cinematografica. Creato collaborando da vicino con le squadre creative dei film, John Wick Hex è un videogioco che mette insieme combattimenti coreografati e meccaniche degli scacchi, capace di catturare il caratteristico stile di arti marziali e sparatorie tipico della serie cinematografica e di espanderne l’universo narrativo. I giocatori devono prendere decisioni in fretta e scegliere ogni azione e attacco che dovranno eseguire, il tutto tenendo a mente costo e conseguenze nell’immediato.

In una fusione unica di strategia e azione a tempo, John Wick riproduce il feeling del combattimento strategico dei film e va a sfumare il confine tra i generi videoludici d’azione e di strategia. Combatti con stile e avanza nella storia principale per sbloccare nuove armi, nuovi vestiti e ambientazioni. Ogni arma modifica la strategia da usare e lo stile di gioco. Le munizioni sono limitate e simulate in maniera realistica, perciò considera il tempo necessario per ricaricare e sfrutta al massimo le armi trovate sul posto.

Vivi una nuova storia originale ambientata prima degli eventi del film, che vede John in una missione disperata per salvare Winston e Charon da un nuovo pericoloso avversario deciso a riprendersi quello che gli spetta. La storia prende vita grazie alle talentuose voci di Ian McShane e Lance Reddick, che interpretano i ruoli già visti nei film, e la leggenda del doppiaggio Troy Baker che si unisce al cast stellare nel ruolo del cattivo che dà il titolo al gioco, “Hex”. John Wick Hex si ispira all’estetica dei film con uno stile grafico noir unico e una colonna sonora originale composta dal famoso musicista Austin Wintory.