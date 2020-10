Razer Blackwidow V3: torna l’iconica tastiera meccanica

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia le nuove versioni della sua tastiera meccanica per eccellenza, la Razer Blackwidow V3 e la Blackwidow V3 Tenkeyless con le quali continua la tradizione della prima tastiera meccanica da gaming al mondo. Con switch migliorati, illuminazione Razer Chroma RGB potenziata, tasti multimediali dedicati con digital rollet e un poggia-polsi ergonomico, la BlackWidow V3 rappresenta il top delle tastiere gaming.

Elemento fulcro della nuova V3 sono i Razer Mechanical Switch, disponibili sia con l’attuazione precisa e clicky della versione Green, sia con la sensazione discreta e lineare di quella Yellow, dotata ora di smorzatori di suono in silicone per un’esperienza ancora più silenziosa. I Razer Mechanical Switch sono affidabili e resistenti, mantenendo un supporto garantito fino a 80 milioni di battute. Con Chroma RGB Lighting integrato in oltre 150 giochi, gli effetti luminosi dinamici e l’immersione nei giochi non sono mai stati tanto d’effetto.

Comfort e funzionalità sono le parole d’ordine per le new entry targate Razer. Il Digital Roller multifunzione, assieme al set di tasti multimediali, può essere utilizzata per il controllo del volume, la riproduzione, la pausa e il salto di traccia, o riprogrammata tramite Razer Synapse 3 per qualsiasi funzione, come lo scorrimento delle pagine o i controlli di illuminazione – la scelta è interamente a discrezione dell’utente.

La BlackWidow V3 dispone di un poggia-polsi ergonomico, che si adatta perfettamente a tutta la larghezza della tastiera, offrendo un eccellente supporto per lunghe sessioni di gioco con il minimo affaticamento del polso.

La versione Tenkeyless mantiene le uguali caratteristiche della sua sorella maggiore, pur avendo dimensioni ridotte, rendendola così fruibile per il trasporto. La BlackWidow V3 Tenkyless è disponibile con i Razer Green Mechanical Switch o con la versione Yellow, e presenta le stesse opzioni di instradamento dei cavi integrate nello chassis. È ovviamente interamente programmabile, potendo così rimappare tutti i tasti, registrare e memorizzare nuove macro ed è possibile impostare l’lluminazione personalizzata. I prezzi sono rispettivamente di €149,99 (informazioni dal sito) per la Razer Blackwidow V3 e €109,99 per la versione Tenkeyless (qui il link).