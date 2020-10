Gears Tactics è ufficialmente in Gold per Xbox Series X

Gears Tactics ha sorprendentemente preso il posto di titolo first-party di lancio più atteso per la Xbox Series X. Fortunatamente, coloro che credevano di ricevere cattive notizie da parte di The Coalition riguardo un possibile posticipo del titolo su console, saranno contenti di sapere che, al contrario, l’opera è ufficialmente in fase Gold per la console next-gen e current-gen, rispettando i tempi prestabiliti.

Il tutto è stato confermato sul blog ufficiale di Xbox, Xbox Wire. Ciò vuol dire, detto semplicemente, che il titolo targato The Coalition sarà disponibile dal 10 novembre per Xbox One e Xbox Series X e S. Per quanto non vi siano sostanziali differenze dalla versione PC, lo studio di sviluppo ha comunque affermato che vi saranno fattori chiave differenti che arriveranno presto all’interno del gioco.

Nel giorno del suo rilascio, Gears Tactics riceverà nuovi Obiettivi da completare per un totale di 1400 ulteriori punti. Coloro che giocano al titolo dal 4 dicembre, riceveranno un character pack esclusivo, Thrashball Cole, il quale arriverà assieme a delle nuove abilità. Quindi ora potrete giocare Gears Tactics su console e, addirittura, al lancio di Xbox Series X.