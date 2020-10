NBA 2K21: modifiche al gameplay sulle console next-gen

NBA 2K21 è il primo dei titoli sportivi cross-gen che sarà lanciato anche sulle console next-gen. Dopo la rivelazione del gameplay nella versione PS5, le versioni di prossima generazione saranno interessate da tutta una serie di modifiche al gameplay. 2K ha pubblicato un rapporto etichettandolo come prioritario e dichiarando che sono in arrivo nuove modifiche al titolo.Ci saranno molti cambiamenti per quanto riguarda vari aspetti come i passaggi, il dribbling e il controllo della velocità. Il titolo è al momento l’unico che può rivaleggiare con MLB The Show 20 con modelli di giocatori realistici, presentazioni in stile broadcast e attività collaterali ragionevolmente reattive.

La modifica più importante arriverà nella gestione dei controller Pro Stick da parte del gioco. Con le console di nuova generazione, si otterrà molto più controllo nell’arco di tiro e nella velocità della levetta, che ora controlla l’arco del tiro in sospensione. Come afferma la società, “i gesti lenti ti daranno archi extra alti, mentre i gesti veloci renderanno il tuo tiro piatto” e sarai anche ricompensato per aver realizzato colpi ideali.NBA 2K21 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, e PC. Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S saranno lanciate nello stesso periodo delle nuove console. Trovi la pagina ufficiale delle versioni next-gen qui.