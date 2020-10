Jurassic World Dominion: riprese di nuovo in pausa

Jurassic World Dominion ha temporaneamente messo in pausa le riprese del prossimo sequel della Universal dopo che sul set sono stati rilevati alcuni test positivi al COVID-19. Il regista Colin Trevorrow ha annunciato oggi la notizia sui social media, dicendo di essersi svegliato con la notizia di aver trovato alcuni test positivi al Coronavirus sul set di Jurassic World Dominion.

Dominion è stato uno dei primi grandi progetti in studio a tornare in produzione all’inizio di questa estate, dopo aver inizialmente sospeso le riprese con il propagarsi della pandemia a marzo. La notizia arriva sulla scia dell’annuncio di ieri che la Universal sta posticipando la data di uscita del film indietro di un anno, spostando il debutto cinematografico del film dell’11 giugno 2021 al 10 giugno 2022. Questa notizia è solo l’ultima di un enorme serie di ritardi da parte degli studi che stanno cercando di contenere gli effetti della pandemia sul versante produttivo del settore, ma anche su quello della distribuzione con numeri al botteghino che si rivelano tristi negli Stati Uniti.

Il piano di sicurezza completo di Jurassic World Dominion include test rigorosi, misure di distanziamento sociale e un sacco di disinfettante per le mani. E, come dimostra l’enorme elenco di fatturazione sull’ultimo poster del film, Dominion ha un enorme ensemble su cui lavorare, tra cui le star del franchise come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, gli OG di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum e nuovi arrivati ​​tra cui Mamoudou Athie, Dichen Lachman e DiWanda Wise.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020