Justin Wong diventa content creator per i Panda Global

Una delle leggende nell’ambito dei titoli picchiaduro, Justin “JWong” Wong, ha deciso di intraprendere un nuovo tipo di carriera. Infatti, Justin Wong è appena diventato parte della nota organizzazione Esports Panda Global, ma come content creator. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale della squadra, la quale si è mostrata entusiasta di avere il professionista tra le sue file.

L’ex competitore, infatti, oltre a ricoprire la carica di streamer ed intrattenitore, farà anche parte dello staff organizzativo del suo team. Si tratta del primo ritorno di spessore del professionista, dopo che nel 2019 aveva deciso di lasciare l’altrettanto famosa società degli Echo Fox.

An FGC legend is joining our ranks as a Staff Panda. Please welcome @JWonggg!

Justin Wong is coming on board as a member of our Content Team, so you can look forward to plenty of videos featuring him in the future.

You can watch the first one right now!https://t.co/9haDWdOZan pic.twitter.com/RabpPk3lnj

— Panda Global (@PandaGlobal) October 7, 2020